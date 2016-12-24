متعاقدو اللبنانية في الشمال طالبوا بإقرار حقهم بالتفرغ on December 24, 2016

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال اجتماعها الدوري للتشاور بالخطوات التنظيمية المقبلة بغية فتح ملف التفرغ وفقا للأطر القانونية الرسمية حسب الأصول، برفع أسماء جميع المتعاقدين من الكليات وفروع الجامعة.

وهنأ المجتمعون الشعب اللبناني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، وأبدوا “تفاؤلهم بالسنة المقبلة، بعد ما حل على وطننا الحبيب من انفراجات سياسية ورسمية، بخاصة بعد تحقيق الإنجازات الرسمية وإعادة إحياء عمل المؤسسات، وكان آخرها الإنجاز الكبير في تشكيل الحكومة وتسلم أعضائها المهام، راجين أن ينعكس ذلك إيجابا على لبنان”.

وتمنى المجتمعون أن “يلحظ البيان الوزاري هموم المواطن والجامعة ومطالبها بما يضمن وحدتها وتطورها”.

كما أبدى الجميع “تفاؤله بتسلم الوزير مروان حمادة وزارة التربية، لما يتمتع به من حس وطني جامع ورحابة صدر في إحقاق الحق للمظلومين ودعم الجامعة الوطنية الأم التي تشكل إحدى المؤسسات الجامعة للمواطنة والعيش المشترك في أصعب الظروف التي قد مر بها لبنان سياسيا وأمنيا”.

ووجه المجتمعون تحية إلى رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، شاكرين “دعمه المعنوي لقضيتهم”، وناشدوه “العمل على إنصافهم، والضغط في اتجاه إقرار حقهم المشروع بالتفرغ، لأن هذا الأمر يحقق لهم الاستقرار الوظيفي، والتفرغ للأبحاث العلمية والمشاركة بالمؤتمرات، وتلك مهام تحول دونها شروط عقود المصالحة والارتباط بأكثر من وظيفة، لأجل تأمين الأمور المعيشية، حتى بات الأستاذ الجامعي منهمكا ومنهك الفكر والجسد تحت مكامن الازدواجية المهنية والشخصية”.

كما طالب المجتمعون ب “استكمال مسيرة حراكهم بالطرق التنظيمية المشروعة حتى إحقاق حقهم بالتفرغ”، ودعوا جميع المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية إلى “الجهوزية التامة في استكمال خطوات هذا الحراك المطلبي”.

التعليقات