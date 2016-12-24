تجرد طلاب مدرسة بريطانية نهائيا من الملابس on December 24, 2016

من الطقوس المتبعة في معظم مدارس العالم، اجتماع الطلاب والمدرسين لالتقاط صورة تذكارية، نهاية كل عام، لكن هذه المرة الحال اختلف، حيث قرر طلاب مدرسة بريطانية التقاط الصورة دون ملابس.

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطلاب قسم العلوم والتكنولوجيا، وهم مجردون من ملابسهم، حتى الملابس الداخلية. وانضم للطلاب عدد من المدرسين بالمدرسة، والذين تجردوا أيضاً من ملابسهم، وقرر الجميع أن يفعلوا شيئاً مختلفاً عن المعتاد، احتفالا بنهاية الدراسة. وقرر أيضاً كل طلاب المدرسة المعروفة باسم “الليسيه فريدريك ميستر”، والواقعة في مدينة افنينيون البريطانية، خلع ملابسهم، حتى الذين يتراوح أعمارهم ما بين الـ17 والـ18.

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