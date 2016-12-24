الطقس في لبنان يوم الميلاد: امطار غزيرة ورياح وثلوج on December 24, 2016

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا غائما مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من الفترة المسائية. وجاء في النشرة الآتي:

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– الحال العامة لل الطقس في لبنان لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس ماطر.

– الطقس في لبنان المتوقع: اليوم السبت غائم جزئيا صباحا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهرإلى غائم مع أمطار متفرقة، تشتد غزارتها مساء مصحوبة بعواصف رعدية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الطقس في لبنان الاحد: غائم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من الفترة المسائية.

الطقس في لبنان الاثنين: غائم جزئيا صباحا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر إلى غائم مع انخفاض بشكل ملحوظ وأمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية أحيانا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى ليلا لتلامس ال1100متر. (نحذر من السيول بسبب غزارة الأمطار).

– الحرارة المتوقعة على الساحل: من 12 الى 16 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8 درجات، في البقاع من 1 الى 11 درجة اما في الارز من 2 تحت الصفر الى 2.

– الرياح السطحية: متقلبة يتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و35كم/س.

– الإنقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1014 hPa أي ما يعادل: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:41 ساعة غروب الشمس: 16:35.

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