طقس لبنان غائم جزئيا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة on December 23, 2016

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق، كما تتدنى تدريجيا لتلامس ال 1100 متر ليلا، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة:لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

– الطقس غدا غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق وتتدنى تدريجيا لتلامس ال 1100 متر ليلا، أما يوم الأحد فيكون غائما مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 8 درجات، الأرز من -1 الى 5 درجات، في الداخل من 1 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية:شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 15 و35كم/س.

– الإنقشاع:جيد الى متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

– حال البحر:معتدل حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:40 ساعة غروب الشمس: 16:34.

التعليقات