توقعات ماغي فرح لعام 2017 صادمة ومفزعة…حروب وانقلابات on December 23, 2016

باقتراب نهاية العام 2016 والاستعداد لاستقبال عام جديد، كشفت الاعلامية ماغي فرح في كتابها الذي حمل عنوان “طريق شاقة نحو السلام” ماذا يخبئ العام 2017 للعالم.

وحسب ما نقله موقع “هي” فقد أكدت “ماغي فرح ” في هذا السياق ان العام الجديد سيكون افضل من سابقه رغم الاضطرابات التي ستسيطر على مراحل عدة منه، وبعدما توقفت المعاكسات بين “بلوتون” و”اورانوس” دخلنا في طريق جديدة على رغم وجود بعض المعاكسات التي تستمر الى 2019 – 2020.

وكشفت أن بلداناً كثيرة ستتأثر هذه السنة مثل بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، اليابان واستراليا، متحدثةً عن خوف من اضطرابات غير متوقعة والتي تعيد الى الأذهان أحداث العام 2005 حين كان “جوبيتر” في برج الميزان.

ومن توقعات فرح للعام 2017 نذكر ما يلي:

– “جوبيتر” يواجه “اورانوس” لكنه لم يعد في حرب مع “ساتورن” منذ ايلول الماضي، حيث أن في كل مرة يدخل “جوبيتر” بمعاكسة مع “ساتورن” تحدث حروب.

– بداية النور الحقيقي تكون في 2019-2020 وتستمر هذه المسيرة الفلكية حتى 2025 فترة الذهاب من الحرب رويدا رويدا نحو السلام.

– في بداية السنة الجديدة نشهد معاكسة على الصعد كافة بين “مارس” و”اورانوس” و”جوبيتر” تبلغ ذروتها في 6 مارس. وكمشهد فلكي عام ستحدث: نزاعات عالمية وكوارث طبيعية وحروب مع أسلحة كيميائية، وانقلابات واهتزازات اقتصادية وعمليات ارهابية.

كما ستظهر مشاكل في العدالة وتفكك في بعض التحالفات وتغيير في بعض القوانين.

– مربع 3 مارس و28 سبتمبر: فترة مواجهة قوية، تبرز فضائح سياسية وانقلابات حكومية وهزات أرضية. ونتيجة المواجهة بين “جوبيتر” و”اورانوس” تحصل حوادث طيران ومشاكل معلوماتية لكن في المقابل هناك اكتشافات علمية وطبية وحتى يكشف عن علاج جديد للسرطان.

– مربع جوبيتر وبلوتون بين 30 مارس و4 أوت: مسرح لنزاعات وأعمال عنف. أكثر المتأثرين هم الميزان والجدي والحمل والسرطان. من المحتمل أن نسمع بعمليات اغتيال في هذا الوقت، وبكوارث بيئية وبانهيارات في البورصة وبزلازل.

– مثلّث 19 ماي و1 أكتوبر: عنوانه السلام ويستفيد منه مواليد الحوت والحمل والميزان والأسد. في أواخر شهر أيار هناك خوف من اندلاع حرب لكنها لن تطول في حال نشوبها. كما يُخشى من اندلاع حرائق ومن عمليات عنف في أماكن آمنة في العالم. وأكثر المتأثرين هم القوس والحوت والجوزاء والعذراء.

– في أكتوبر يدخل “جوبيتر” الى برج العقرب وحتى نهاية السنة نشهد فترة فيها اصلاحات وتغيرات كبيرة في الشرق الأوسط.

– في 3 نوفمبر “جوبيتر” يؤلف مثلّث بين “جوبيتر” و”نيبتون” ويدّل على السلام ويستفيد منه أبراج الجدي والقوس والحوت والسرطان والثور والعذراء.

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