المفكرة ليوم السبت 24 كانون الاول 2016 on December 23, 2016

الساعة الموضوع

12,00 جلسة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، للبحث في الشؤون الاسلامية.

12,00 يزور وفد من صندوق الخير- دار الفتوى برئاسة الشيخ الدكتور زهير الكبي مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار ورئيس دائرة الاوقاف، ضمن سلسلة الزيارات التي بدأ بها وفد الصندوق الى مفتيي المناطق بمناسبة إطلاق حملة “مولدك عطاء” في ذكرى المولد النبوي الشريف، للبحث حول الحملة الذي يطلقها الصندوق وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

23,00 يترأس متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية مارجاورجيوس – في محلة الزاهرية – في طرابلس.

قداس نصف الليل، يترأسه راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده، لمناسبة عيدالميلاد المجيد، في كنيسة مارمارون – في طرابلس.

قداس نصف الليل يترأسه راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر، لمناسبة عيدي الميلاد، في كاتدرائية مار جرجس – بيروت

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