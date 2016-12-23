مسؤولة أممية: الاتجار بالبشر منتشر في الاردن on December 23, 2016

كشفت مسؤولة أممية، أن هناك 10 دول عربية تنشط في الاتجار بالبشر، من بينها الاردن .

وكشفت “كريستينا كانجسبونتا” عن اسماء هذه البلدان العربية العشرة وقالت انها هي: الأردن، البحرين، مصر، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: “التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية”.. فيما يتم استغلال الرجال “في العمل القسري في قطاع التعدين” .

وأكدت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية ضحايا الاتجار بالبشر في هذه البلاد ، وانهم يشكلون 71 % من إجمالي الضحايا على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا .

ووفق التقرير، فإن الأطفال يشكلون 28 % من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، فيما النتائج التي خلص إليها تتعلق بـ130 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير قرارا بالإجماع بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، دعا فيه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع الاتجار بالبشر وتجريمه والتحقيق في حالاته ومقاضاة مرتكبيه وكفالة مساءلة الضالعين فيه” .

ولم يشر قرار مجلس الأمن إلى عدد ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسيف” مؤخرا، قال إن هناك 27 مليون ضحية لهذه العملية في مختلف أنحاء العالم بينهم 1.2 مليون طفل تقريبا.

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