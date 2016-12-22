فيديو صادم لرجل يركل امرأة بمركز تسوق هولندي on December 22, 2016

يبدو أن ظاهرة ركل النساء من الخلف بالأقدام التي ظهرت في فيديو قبل أسبوعين في برلين سوف تنتشر، حيث قام رجل بركل امرأة بالطريقة نفسها وذلك داخل مركز تسوق.

ونشر فيديو مروع يظهر رجلا وهو يسرع فجأة وراء امرأة تسير بجوار رجل، وركلها بقدمه لتسقط على الأرض بعد أن طارت لأعلى، وهي تصرخ.

وذكرت “ديلي ميل أونلاين” أن الفيديو تم تصويره في هولندا، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

وذكر الحساب الذي نشر الفيديو واسمه Der Politiker أنه لشاب كان يمشي وراء رجل وامرأة في مركز تسوق.

وقد اختار الشاب ضحيته وجرى وراءها ليقوم بفعلته هذه بطريقة طرزان، حيث قفز في الهواء عاليا قبل أن يوجه لها الضربة من الخلف تماما وبقوة، لتهوي على الأرضية الصلبة.

وقد هرب الرجل ليترك المرأة وهي مصابة، في حين يسمع صوت صراخ في المركز، ولكن ليس مؤكدا أنه يأتي من المرأة نفسها أم شخص آخر.

وقد جاءت الحادثة بعد أيام قليلة من القبض على الرجل الذي عرف بـ “سفاح برلين” الذي اتضح أنه بلغاري في الـ 26 من عمره، وقد هرب إلى بلاده، لكن قبض عليه بعد أن قرر العودة إلى برلين، ورصد وهو يتحدث البلغارية مع زوجته على متن حافلة، وعند هذه النقطة تم استدعاء الشرطة.

الفيديو الأخير بلغ عدد مشاهديه أكثر من 90 ألف من نشره اليوم

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