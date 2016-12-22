رابطة الأساتذة المتفرغين: ليلحظ البيان الوزاري فقرة عن القطاع التربوي عامة والجامعة اللبنانية خاصة on December 22, 2016

أصدر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد صميلي بيانا قال فيه “إن الرابطة التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني ونخبه التربوية والثقافية قد إستبشرت خيرا من العهد الجديد، ونأمل أن يشكل ذلك إشراقة شمس جديدة تعيد الوطن إلى مساره الطبيعي بوجود مؤسسات دستورية تنفيذية وتشريعية فاعلة تنقذ البلد من حالة الموت السريري الذي يعيشه منذ عدة سنوات”.

أضاف: “اليوم تتقدم الرابطة من اللبنانيين عامة وأهل الجامعة خاصة بالتهنئة لتشكيل حكومة جديدة عساها أن تكون على قدر آمال اللبنانيين وطموحاتهم، وأن تتمكن رغم قصر عمرها كما يبدو، من تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإنقاذ البلد من جميع أنواع النفايات التي يغرق فيها، وأن تكون الحكومة قادرة فعلا على وقف الفساد التي تتنوع أشكاله، والمنتشر علانية في جميع مرافق الدولة ومن أهم مظاهره الهدر والسرقة للمال العام”.

وتمنى “أن يلحظ البيان الوزاري المنتظر فقرة وازنة عن القطاع التربوي عامة وعن الجامعة اللبنانية خاصة”، مبينا “أهميتها كمؤسسة علمية رائدة منتشرة على مساحة الوطن بجميع الاختصاصات، وعلى الحكومة أن تتعهد بدعم الجامعة ماديا ومعنويا عن طريق رفع موازنتها وتعزيز صلاحيات مجلسها وإحترام القوانين التي ترعى شؤونها، وأن تتعاون مع أهل الجامعة لوضع خطة إنمائية ترضي طموح أهل الجامعة واللبنانيين عامة”.

وتابع: “نحن على يقين بأن دولة الرئيس سعد الحريري سيستمر على ثوابت ونهج والده الشهيد رفيق الحريري الذي أصدر في حكوماته المتعاقبة قرارات عديدة في إطار دعم وتعزيز مكانة الجامعة اللبنانية ووضع أساتذتها ماديا وإجتماعيا، وهو الذي بنى للجامعة أول صرح عصري وحديث نعتز ونفتخر به. من هنا نأمل من الحكومة وضع خطة لمزيد من الصروح الجامعية في سائر المناطق اللبنانية وذلك بالتنسيق مع أهل الجامعة”.

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