الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة on December 22, 2016

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي

” تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

منازل: الدامور – المنصورية – سيروب (صيدا) – جديدة الفاكهة ووفاة طفل من التابعية السورية – الطريق الجديدة.

سيارات: خلدة – درعون – الفيضة (زحلة) – داخل موقف في بئر العبد – شاحنة على طريق ضهر الوحش.

كهرباء: علبة للفواصم الكهربائية في كل من: رويسات الجديدة، نهر ابراهيم – عمود في بصاليم – غرفة كهرباء في الشويفات.

مختلف: بسطة على جسر سينيق – نفايات في زوق مصبح.

– حوادث سير: الطريق الجديدة ونقل جريح الى مستشفى المقاصد – المساكن الشعبية (صور) ونقل جريح الى المستشفى اللبناني الايطالي.

– نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة -انتشال جثة شاب من التابعية السورية من بركة مياه متجلدة في وطى الجوز ونقلها إلى مستشفى الحاج في فيطرون .

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

الدفاع المدني

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