ياسمين صبري تُعلن سر موافقتها على فيلم “الديزل” on November 20, 2017

كشفت الفنانة الشابة ياسمين صبري أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان محمد رمضان مرة أخرى في فيلم “الديزل”، بعد تعاونها معه من خلال مسلسل “الأسطورة”، مشيرة إلى أن محمد رمضان من الفنانين الأذكياء لأنه يعرف ماذا يفعل ويسعى لتطوير نفسه، موضحة أنها تحب التمثيل كأحد مواهبها التي تحب أن تمارسها وتدرسها باستمرار، إلى جانب عدد من الهوايات التي حباها الله بها، ومنها السباحة والطهي. مشيرة إلى أن السباحة جزء لا يتجزأ من موهبتها، حيث تقوم أيضا بعمل تدريبات أسبوعية حتى تصل إلى مستوى متقدم نالت بسببه ميدالية على بطولة الأساتذة لهذا العام.

ومن ناحية أخرى رفضت ياسمين صبري التدخل في حياتها الخاصة، مشيرة أنها كفتاة مصرية تحترم نفسها وعادتها وتقاليدها ترفض تماما التدخل في حياتها الخاصة مبيِّنة أنها تقوم بإعلان كل ما هو جديد في حياتها الفنية والخاصة، حتى لا تعطي الفرصة للقيل والقال، وحتى لا تكون في مرمى الإشاعات التي تطال الجميع.

وعن مدينتها الإسكندرية أوضحت أنها تعشق عروس البحر وتعيش فيها إلا في حالات تصوير بعض الأعمال في القاهرة، مؤكدة أن الإسكندرية هي بلد المواهب في مصر، وبها الكثير من عظماء مصر في كل المجالات، وتفخر أن تكون منها، وعن أعمالها التلفزيونية المقبلة، أوضحت أنها تقرأ حاليا مجموعة من الأعمال للبدء في تصوير أحدها، ويُذكر أن ياسمين صبري بدأت في التلفزيون من خلال برنامج “خطوات الشيطان” مع معز مسعود عام 2013، ثم في “جبل الحلال”، مع الراحل محمود عبد العزيز، إلا أن انطلاقتها الكبرى جاءت مع مسلسل “طريقي” عام 2015 مع المطربة شيرين، ثم انطلقت بعدها في السينما حيث قدمت فيلم “جحيم في الهند” لتتألق بعد ذلك في عالم التمثيل.

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