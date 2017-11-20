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نجلاء بدر تؤكد أنه من حقها أن تكون جميلة ومغرية on November 20, 2017

أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها تمتلك مقاومات الإغراء والجمال، قائلة “من حقي أني أكون جميلة ومغرية”. وأوضحت خلال البرومو الذي عرضته فضائية “أون أي”، لبرنامج “أنا وأنا”، عن أسباب فشل إحدى علاقاتها العاطفية، قائلة ” طلب منى ارتداء الحجاب ومابيعرفشي حاجة عن الصلاة ولكني رفضت، وتركته واكتشفت أنه كان عامل لي عمل”. التعليقات Share this on WhatsApp

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