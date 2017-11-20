ملابس هيفاء وهبي تشعل أزمة جديدة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا on November 20, 2017

أثارت النجمة اللبنانية جدلًا كبيرًا، بسبب الملابس التي تظهر بها من خلال حفلاتها الغنائية، خاصة حفلتها الأخيرة في الجامعة الأميركية، الذي ظهرت فيها بملابس مثيرة، حيث ارتدت هوت شورت، وهو ما أحدث حالة كبيرة من الجدل، وعلى إثره قام مجلس نقابة الموسيقيين بإنذارها

وتم افتعال أزمة سريعًا، قبل حتى انطلاق حفلتها الجديدة، والذي سيتم تنظيمها داخل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خاصة وأن الجميع متخوف من الملابس التي ستحيي بها النجمة اللبنانية الحفلة، وكشف مصدر من داخل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه لم يتم إخطار الفنانة اللبنانية هيفاء وهَبي بإلزامها ارتداء ملابس محتشمة في ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن نشترط مثل هذا الأمر.

وأوضح المصدر، أن كل ما تردد في وسائل الإعلام حول إجبارهم وإلزامهم للنجمة اللبنانية للحضور بملابس غير مكشوفة غير صحيح، لافتًا إلى أنه من الصعب فرض قيود واحتشام على هيفاء وهبي أو غيرها.

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