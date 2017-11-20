مطربون أثاروا الجدل مع نقابة الموسيقيين في الفترة الأخيرة on November 20, 2017

أثار عدد من المطربين عددًا من الأزمات مع نقابة الموسيقيين، والتي كان أكثرها جدلًا، المطربة شيرين عبدالوهاب، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها في حفل غنائي في إمارة الشارقة في دولة الإمارات منذ عام، والذي طلب فيه أحد الحضور منها أن تغني أغنيتها الشهيرة “مشربتش من نيلها”، فعلقت الأخيرة على الأمر مازحة بقولها “النيل فيه بلهارسيا ومن الأفضل أن تشرب إيفيان” وهي مياه معدنية فرنسية.

وعلى إثره، أصدرت نقابة الموسيقيين قرارًا بإيقاف شيرين عن الغناء وتحويلها للتحقيق، لاعتبار أن ما بدر منها يعد سخرية واستهزاء غير مبرر من مصر، كما أنه يسيء إليها وإلى جموع الشعب المصري الذي رفض كل قالته عن مصر في هذا الحفل، وأكد البيان، على عدم منح شيرين التصاريح اللازمة للحفلات التي ستقوم بإحيائها لحين المثول أمام النقابة والتحقيق معها، وهو ما دفعها إلى إصدار بيان تعتذر خلاله عما وصفته بـ”الدعابة السخيفة”، بينما تصر النقابة على موقفها من التحقيق معها.

ومن جانب آخر، انقسم نجوم الفن والإعلام، بين مؤيدين لغفران ما حدث من شيرين بعد اعتذارها رسميًا في بيان صحافي، وبيَّن آخرون يؤيدون إيقافها من الغناء وأن الاعتذار لا يكفي، لا سيما أنها لم تكن المرة الأولى التي تخطئ فيها شيرين، فمن قبل وصفت أثناء حفلة في الأردن الملكة رانيا ملكة الأردن بالأميرة، وهو ما وُظف ضدّها في هذا الوقت إعلاميًا، لتعتذر بعدها عبر صفحتها الرسمية وتقول إنها تسجل تحيّة خاصة للملكة رانيا وإنها لم تقصد هذا الخطأ فهي صغيرة ولا تدرك الفرق بين الأميرة والملكة.

وفي حفلها في تونس، أثارت الجدل أيضًا بعدما قالت إن ابنتها سألتها “إنتي رايحة فين؟” فأجابتها مسافرة تونس، فردت ابنتها “مسافرة بقدونس” لترد شيرين بعدها “آه ما هي خضرا أيضًا”، وهو ما أثار استياء الشعب التونسي في هذا الوقت.

“خضوع سعد لعملية جراحية”

كما واجه الفنان أحمد سعد، ذات مصير شيرين بإيقافه من الغناء، وذلك بناء على شكوى مقدمة من أحد أصحاب شركات الإنتاج، إضافة إلى شكوى أخرى من متعهد حفلات ضده، بسبب عدم التزامه بموعد عمل سابق، وهو ما دفع النقابة إلى إيقاف المطرب وعدم منحه أي تصاريح للغناء حتى يمثل أمام لجنة للتحقيق.

ولكن سرعان ما وجدنا، بيانًا من النقابة تكشف فيه عن رفع قرار إيقاف سعد عن الغناء، وذلك لتواصله مع النقابة وتوضيحه أنه اعتذر عن الحفلات، نظرًا لخضوعه لعملية جراحية خلال الفترة الأخيرة منعته من ذلك، وتنتظر النقابة جواب المستشفى بحالة سعد وتاريخ إجرائه العملية لرفع قرار منعه عن الغناء.

“منع درويش من الغناء”

ضرب المطرب إيمان البحر درويش، قرار النقابة بمنعه من الغناء، عرض الحائط، وقام بإحياء حفل غنائي في نادي النصر بمنطقة مصر الجديدة، وكان قد أثار إعلان حفل درويش دهشة “الموسيقيين” حيث صدر قرارًا من المجلس القديم الذي كان يرأسه مصطفى كامل بمنعه من الغناء، بالإضافة إلى عدم تجديده كارنية النقابة منذ خمسة أعوام، وانتسابه إلى نقابة المهندسين بخطاب رسمي منها، ومن المنتظر أن تقوم النقابة برفع قضية ضد درويش بمزاولة المهنة دون ترخيص.

“هيفاء والشورت”

وكانت قد قدمت إحدى الصحافيات شكوى اعتراضًا على الشورت الذي ارتدته الفنانة هيفاء وهبي في حفلها الأخير في الجامعة الأميركية في القاهرة، وانتهى الأمر بإعلان النقابة قرارها بالاكتفاء بالتنبيه على الفنانة اللبنانية بالالتزام بلوائح وقوانين النقابة.

“حبس مطربة عندي ظروف”

وأثار انتشار فيديو كليب أغنية “عندي ظروف” للمطربة شيما، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحتويه على مشاهد إباحية وإيحاءات جنسية متعددة، وعلى إثره قامت المباحث بالقبض على المطربة وحبسها على ذمة التحقيقات، نظرًا لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والإخلال بالآداب العامة، وأكدت النقابة أن “شيما” ليست عضوة بالنقابة، ولم يمنح لها أي ترخيص عمل، لافتة إلى أن بعض المطربين يلجئون لهذة الكليبات الإباحية في تحقيق الشهرة والانتشار.

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