محمد محسن يعتبر الوقوف على خشبة دار الأوبرا شرفًا كبيرًا on November 20, 2017

أبدى المطرب الشاب محمد محسن، سعادته بالاشتراك في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال26، مشيرًا إلى أن الوقوف على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا شرف كبير.

وأضاف محمد محسن، أن تلحينه لأغنية البحر بيضحك ليه أراد فيها أن يقوم بعمل لحن جديد لها حسب ما شعره من كلمات الأغنية موضحًا أنه راهن نفسه على إعجاب المستمعين بها وقد كان يحلم بالغناء وتقديم جمل موسيقية جديدة تتناسب مع مجتمعنا الشرقي والمصري.

وأكد أنه دائما عندما يقدم على مشروع فني جديد في الموسيقى يقوم بغنائه أمام بعض الجمهور ليرى رد فعلهم ثم بعد ذلك ينطلق في مشاريعه الفنية .أما عن التمثيل فأوضح أنه يركز في الغناء لأنه يريد أن يحقق نجاحات قبل أن يدخل مجال التمثيل في السينما أو التليفزيون، مشيرًا إلى أن وقوفه أمام الفنان يحيى الفخراني في مسرحية ليلة من ألف ليلة كان عرضًا لا يُرفض خاصة أنه أمام فنان كبير بحجم الفخراني.

التعليقات