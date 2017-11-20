كوكي تنضم إلى أسرة مسلسل ” أبو العروسة “ on November 20, 2017

كشفت الفنانة الشابة كوكي عن انضمامها لفريق عمل مسلسل “أبوالعروسة”، مع سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي وميدو عادل وإخراج كمال منصور، نافية وجود تشابه بين أحداث هذا المسلسل وبين الفيلم الشهير “أم العروسة”، الذي قامت ببطولته تحية كاريوكا وعماد حمدي وسميرة أحمد وإخراج عاطف سالم.

وقالت كوكي : “أجسد خلال هذا العمل شخصية شهد، وهي جارة عائلة سيد رجب وتقع في حب شاب يرفضه أهلها ومن هنا يبدأ صراعها داخل الأحداث”، وأشارت كوكي إلى أن المسلسل يناقش القضايا الإجتماعية، التي تواجه الأسرة المصرية في العصر الحديث، وتعتبره عودة قوية للدراما الإجتماعية

وعن أسباب توقف مسلسل “البارون”، التي قدمته مع عمرو عبدالجليل، وعرض الجزء الأول منه في فبراير/شباط الماضي قالت كوكي : “أعتقد أن السبب هو تعثرات إنتاجية وتنتظر أسرة المسلسل عودة التصوير من جديد”، وعن أسباب إبتعادها عن السينما قالت كوكي : “لم أبتعد حيث قدمت في السنوات الأخيرة فيلم جلد حي والخروج من القاهرة مع محمد رمضان وأعتز به رغم منع عرضه، هذا بجانب إنشغالي بالزواج والإنجاب فأنا لدي طفلة عمرها عامين ونصف اسمها جليلة، وهي استحوذت على كل اهتماماتي”.

وتابعت كوكي : تعاقدت مؤخرا علي فيلمين الأول مع ميدو عادل وعنوانه المبدئي “سيكو” وتدور أحداثه في إطار من التشويق، أما الثاني فهو كوميدي وتتقاسم البطولة معي نرمين ماهر، يذكر أن الفنانه كوكي قد لمع نجمها منذ مشاركتها في فيلم “الشوق” مع المخرج خالد الحجر وكان معها شقيقتها الفنانة روبي، وقدمت بعدها عدد من التجارب التليفزونية أهمها مشاركتها مع المخرج شادي الفخراني في مسلسل ونوس تأليف عبدالرحيم كمال وبطولة النجم يحي الفخراني وهالة صدقي ومحمد شاهين ونهي عابدين.

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