عمرو دياب يرفض التصوير مع دينا الشربيني في عيد ميلاد خالد سليم on November 20, 2017

مرّ وقت طويل على شائعات زواج الفنان عمرو دياب، من النجمة دينا الشربيني، إلا أنّ العلاقة بينهما تظهر على السطح من آن لآخر، لتكون آخر التسريبات التي قيلت عنهما أن “الهضبة” رفض التصوير معها في عيد ميلاد خالد سليم.

ووفقًا لما تداولته التقارير الصحافية الصادرة عن حسابات متخصّصة في الشأن الفني، رفض دياب التصوير مع دينا الشربيني في عيد ميلاد خالد سليم، وفضل أن يلتقط الصور مع الحضور مثل المخرج طارق العريان وزوجته أصالة، كما رفضت دينا من جانبها التصوير معه، وأشارت المصادر إلى أن هناك مقربين حالياً يحاولون عقد الصلح بينه وبين زوجته زينة عاشور، لكي تعود علاقتهما الزوجية إلى مسارها، ولكن وجود دينا الشربيني بشكل متكرر معه يقف عائقاً في الصلح

ولم يخل الأمر من تلميح بعض التقارير الصحافية، إلى أن عمرو دياب لم يعد يرغب في وجود صورة تجمعه مع دينا الشربيني، مما دفع البعض للتكهن بأنه يرغب في العودة إلى زوجته حقاً، بينما أكد آخرون أنه لا يرغب في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد ما حدث من أزمة على إثر ظهورها ورقصها في عيد ميلاده، وكانت دينا الشربيني أحدثت أزمة بظهورها في عيد ميلاد عمرو دياب، مما دفعه لتبرير وجودها في المكان بالإعلان عن فيلمه الجديد، من خلال صورة معها ومع المؤلف تامر حبيب والمنتج تامر مرسي معلقاً “مع فريق العمل”.

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