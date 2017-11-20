ورد الآن
الرئيسية » فن » علا غانم تكشف عن علاقتها القوية بالفنانة لشادية

علا غانم تكشف عن علاقتها القوية بالفنانة لشادية

on November 20, 2017 0 Comment
علا غانم تكشف عن علاقتها القوية بالفنانة لشادية

كشفت الفنانة علا غانم، أنها تتابع بشكل يومي الحالة الصحية للفنانة شادية، مشيرة إلى أنها تحبها كثيرًا لأنها تمثل لها المثل الأعلى في الأداء، متمنية أن تنال شرف القيام بقصة حياتها، موضحة أن هناك جيلًا من الفنانات لا أحد يستطيع أن ينكر بصمتهم في فن الأداء، منهم شادية وفاتن حمامة ومريم فخر الدين ولبنى عبدالعزيز.

وفيما يتعلق بأعمالها المقبلة، أوضحت غانم، أنها تقوم حاليًا باختيار من بين عدة أعمال درامية ستكون مفاجأة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيرًا بمشاركتها في مسلسل “سلسال الدم”، وتتمنى أن تجد نفس الورق التي ناقشت دراما صعيدية بشكل واقعي حتى تعود للهذه الدراما من جديد، وعن فيلم “الفندق” وعدم تحقيقه للنجاح المرجو، أوضحت أن كل العاملين بالفيلم اجتهدوا وسينال هذا العمل تقديره خلال عرضه على القنوات الفضائية، مبينة أن هناك مجموعة كبيرة من الأفلام قام بها أساتذة كبار لم تنجح إلا بعرضها على التليفزيون.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com