علا غانم تكشف عن علاقتها القوية بالفنانة لشادية on November 20, 2017

كشفت الفنانة علا غانم، أنها تتابع بشكل يومي الحالة الصحية للفنانة شادية، مشيرة إلى أنها تحبها كثيرًا لأنها تمثل لها المثل الأعلى في الأداء، متمنية أن تنال شرف القيام بقصة حياتها، موضحة أن هناك جيلًا من الفنانات لا أحد يستطيع أن ينكر بصمتهم في فن الأداء، منهم شادية وفاتن حمامة ومريم فخر الدين ولبنى عبدالعزيز.

وفيما يتعلق بأعمالها المقبلة، أوضحت غانم، أنها تقوم حاليًا باختيار من بين عدة أعمال درامية ستكون مفاجأة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيرًا بمشاركتها في مسلسل “سلسال الدم”، وتتمنى أن تجد نفس الورق التي ناقشت دراما صعيدية بشكل واقعي حتى تعود للهذه الدراما من جديد، وعن فيلم “الفندق” وعدم تحقيقه للنجاح المرجو، أوضحت أن كل العاملين بالفيلم اجتهدوا وسينال هذا العمل تقديره خلال عرضه على القنوات الفضائية، مبينة أن هناك مجموعة كبيرة من الأفلام قام بها أساتذة كبار لم تنجح إلا بعرضها على التليفزيون.

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