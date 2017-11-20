عبير صبري تكشف سعادتها بردود الفعل تجاه مسلسل الطوفان on November 20, 2017

كشفت الفنانة عبير صبري أنها تتابع ردود فعل المشاهدين من عرض مسلسل الطوفان، موضحة أنها توقعت نجاح العمل، وعلى الرغم من أنه قدم كفيلم في الثمانينات، وقام ببطولته مجموعة من النجوم، منهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إلا أن المسلسل معالجة جديدة تمامًا للفيلم ومن يرى المسلسل كأنه يرى قصة لأول مرة لأن التيمة الأساسية من الفيلم، ولكن الزمن مختلف.

وأوضحت أن العمل يناقش قضية مهمة “الطمع” وهي مشكلة واجهت الإنسان منذ أول جريمة ارتكبت على الأرض بين قابيل وهابيل، حيث كان سبب الجريمة الطمع وعن الأدوار التي تفتقدها أشارت أنها تشتاق للقيام بدور صعيدي حيث أنها ابتعدت كثيرًا عن هذه الأدوار منذ سنوات طويلة بعد أن قدمت دورًا في مسلسل الفرار من الحب مع الفنان رياض الخولي والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة.

وكشفت أنها تفتقد الكتابة الصعيدية حيث تريد أن تقدم مجموعة من الأدوار المختلفة منها الرومانسية والاجتماعية الصعيدية، وعن السينما أوضحت أن السينما هي من أهم ذاكرة الأمة وهي أيضًا تقوم باختيار أدوارها بعناية فيها، علمًا أن عبير صبري درست في كلية الحقوق، واحترفت الفن من خلال أعمال في السينما والمسرح والتلفزيون من أهم مسلسلاتها خلف الله مع الفنان نور الشريف ، السيدة الأولى مع غادة عبد الرازق وفي السينما قدمت “اللي اختشوا ماتوا ، فلاح في الكونغرس ، عصافير النيل “

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