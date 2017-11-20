طرح فيلم “أهل الكهف” في موسم أجازة منتصف العام on November 20, 2017

استقرت الشركة المنتجة لفيلم “أهل الكهف”، على طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم أجازة منتصف العام الدراسي المقبل، حيث يواصل المخرج أمير شوقي تصوير مشاهد العمل في حارة في حي بولاق أبو العلا والتي تجمع معظم الأبطال.

وانتهى مخرج الفيلم من تصوير نصف أحداث العمل، على أن ينتهي من باقي المشاهد منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبعدها يبدأ في عمليات المونتاج والمكساج لتجهيزه من أجل العرض وبدء الشركة المنتجة في عمليات الدعاية مطلع العام المقبل من خلال طرح الأفيشات الدعائية وبرومو العمل.

الفيلم بطولة ماجد المصري، مي سليم، محمود عبد المغني، روجينا، محمد عادل، إيهاب فهمي، إبراهيم نصر وتأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي، وتدور أحداثه في إطار شعبي يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا أصبحت الصداقة عملة نادرة، من خلال مزيج من القصص الإنسانية والرومانسية، وتظهر فيه الحارة الشعبية بشكلها الحالي.

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