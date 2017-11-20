صناع مسرحية ليلة يحتفلون بنجاحها بحضور بشري وسوزان نجم الدين on November 20, 2017

احتفل صنّاع مسرحية” ليلة ” الجمعة بالعرض الخاص للمسرحية وسط حضور عدد كبير من النجوم هم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والنجوم بشرى وسوزان نجم الدين والسيناريست مريم نعوم والموسيقار فتحي سلامة وكان العرض قد بدأ يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مسرح دار أوبرا مصر في جامعة مصرللعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.

المسرحية يتم عرضها ثلاثة أيام في الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت الساعة 8 مساء مع عرض إضافي يوم الجمعة الساعة 4. العرض مدته ساعتين. الموسم الأول كان في إبريل/نيسان 2017 على مسرح الماريكي.

وحضر العرض عدد كبير من النجوم والفنانين منهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والسيناريست والمخرج خالد جلال والمخرجين داوود عبد السيد وطارق العريان وماريان خوري والسيناريستات تامر حبيب ومحمد حفظي والفنانين خالد أبو النجا واسر ياسين واحمد الفيشاوي وناير ناجي وأروى جودة والمخرج أحمد عبدالله والفنان هاني سلامة والناقدة حنان شومان والمخرجين أمير رمسيس وخيري بشارة والشاعرة فاطمة ناعوت ورئيس قناة نايل دراما الف ايناس عبدالله – زاب ثروت – أعضاء فرقة شارموفرز و كايروكي – رمزي لينر – هاني عادل – عمرو سلامة – سامية حبيب.- رامي وحيد- محمد حاتم – محمد فهيم

وهي من انتاج فرقة المسرح الغنائي المصري بمشاركة من القوى الناعمة للإنتاج الفني ، المسرحية الغنائية المصرية “ليلة”، من تأليف وألحان إبراهيم موريس، إخراج هاني عفيفي.

وتعد مسرحية “ليله” وهي أضخم انتاج موسيقي مصري يعرض ٣٥ موهبة جديدة والقصة و الحوار من خلال ألحان الروك التي يعزفها أوركسترا كاملة. مزيج الموسيقى والغناء الحي مع الاستعراضات والديكورات المبهجة يجذب انتباه محبين المسرح والموسيقى من جميع الأعمار. العرض يجسد صراع الخير والشر من خلال قصة حب ليله وكريم وقوة السحر التي يتعرضان لها.

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