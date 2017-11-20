جورج كلوني: مهمة تغيير الحفاضات صعبة ولكني أرفض أن أتركها لمربية on November 20, 2017

أكد الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني أنه هو زوجته أمل علم الدين يقومان بكل المهام الخاصة بتوأمهما إيلا والكسندر.

وتحدث كلوني (56 عاما) لصحيفة «صنداي لايف» التي تصدر في إيرلندا الشمالية عن مسؤوليته كوالد وكيف أنه اختار هو وأمل (39 عاما) عدم تعيين مربية بدوام كامل.

وأشار كلوني إلى أن مهمة تغيير الحفاضات «صعبة للغاية» حيث بدأ التوأم في تناول الطعام الصلب، ولكنه أكد أنه يرفض تكليف مربية بهذه المهمة.

وقال «إنها وظيفتي. ما الهدف من أن أصبح أبا إذا لم أقم بتغيير حفاضات أبنائي؟». وأضاف كلوني أن إيلا والكسندر كونا شخصيتهما بالفعل في هذه السن الصغيرة، وهو ما يسعده. يذكر أن كلوني وأمل استقبلا إيلا والكسندر في يونيو الماضي.

وكان كلوني وأمل قد تزوجا في إيطاليا عام 2014.

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