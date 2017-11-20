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النساء والرجال معًا في حفلة النجم ياني للمرة الأولى في السعودية

on November 20, 2017 0 Comment
النساء والرجال معًا في حفلة النجم ياني للمرة الأولى في السعودية

أعلنت السعودية في سابقة من نوعها عن استضافتها للموسيقار العالمي ياني ليحيي 4 حفلات في السعودية، في جدة يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني و 1 ديسمبر/كانون الأول، وفي الرياض يومي 3 و 4 ديسمبر/كانون الأول، وسيكون النساء والرجال معًا للمرة الأولى، حيث لم تضع المملكة أي شروط للحضور حيث سمحت الجهة المنظمة للحفلة بحضور الراغبين من جميع أنحاء المملكة دون وضع حد أدني للسن.

وتسمح المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بحضور السيدات في سابقة من نوعها، أما عن الملابس فلم تضع الجهة المؤسسة شروطًا للأمر وتركوا الأمر لتقدير الحاضرين، لعدم رغبتهم في تأييد الراغبين في الحضور، والجدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو العالمي “ياني”، كان قد نشر فيديو له عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أعلن فيه عن موافقته على الحضور إلى السعودية وإحياء الحفلات في جدة والرياض بمصاحبة فرقته الموسيقية بالكامل، معلقًا “أنا متحمس جدًا، ومن دواعي سروري أن أكون متواجدًا في السعودية خلال هذه الفترة التاريخية”.

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