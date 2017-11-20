الفنانة كنده علوش تحتفل بعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي on November 20, 2017

احتفلت الفنانة كنده علوش عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستغرام”، بعيد ميلاد الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي.

ونشرت كنده علوش صورة للثنائى من تصويرها وعلقت عليها :”عيد ميلاد سعيد لأحب وأذكى زوجين، عيد ميلاد سعيد حبيبتى منى، بحبك كتير، وعيد ميلاد سعيد لأحمد حلمى، الصورة تم تصويرها بواسطتى”.

صدفة جميلة جمعت النجمين أحمد حلمى ومنى زكى، واللذين يشكلان أحد أشهر الـ”كابلز” فى الوسط الفنى، جمعتهما قصة حب تكللت بالزواج، تمثلت تلك الصدفة فى احتفالهما بعيد ميلادهما فى يوم واحد، حيث إنهما من مواليد يوم 18 نوفمبر.

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