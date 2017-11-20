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أحلام تتجاهل الجميع وتتخطى أزمة “قولوا لقطر”

on November 20, 2017 0 Comment
أحلام تتجاهل الجميع وتتخطى أزمة قولوا لقطر

لاحقت العديد من الأزمات الفنانة الإماراتية أحلام في الفترة الأخيرة، بسبب أغنية “قولوا لقطر”، والتي هاجمتها بشكل كبير، ما فتح عليها النار بسبب زوجها وأولادها القطريين، لا سيما وأنها إماراتية، ما دفع قناة “إم بي سي”، السعودية للاستغناء عنها في لجنة تحكيم برنامج المواهب “ذا فويس”، إلا أن أحلام تتجاهل

الجميع في الوقت الراهن.ويبدو أن أحلام تحاول تخطي هذه المحنة واجتياز أزمتها الأخيرة، حيث بدأت الفنانة الخليجية التحضيرات إلى ألبومها الغنائي الجديد، والذي من المتوقع طرحه في بداية العام الجديد، في خطوة مفاجئة لجمهورها، وكان آخر ألبوماتها بعنوان “يلازمني”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه، حيث وصلت نسبة مشاهدته إلى 35 مليون مشاهد.

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