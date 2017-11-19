‏العمر الأدنى للحضور 15 عاما..⁧‫ السعودية‬⁩ تقيم ⁧‫حفلا غنائيا استعراضيا‬⁩ لفنانة ⁧‫لبنانية‬⁩ شهيرة ‏⁧‫ on November 19, 2017

أعلنت هيئة الترفيه السعودية، اليوم الأحد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن تنظيم حفل غنائي استعراضي تحييه فنانة لبنانية شهيرة، فينا يعتبر أحدث خطوات المملكة نحو مجتمع أكثر انفتاحا ليتماشى مع رؤية 2030 التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

الهيئة السعودية أعلنت عن استضافة الفنانة الصاعدة هبة طوجي، لتقدم حفل غنائي استعراضي يقام لأول مرة في المملكة.

وقالت الهيئة في إعلانها عن الحفلة، على موقعها الرسمي، “استمتعوا بعرض فريد من نوعه مع النجمة ذات الصوت المميز والمواهب العديدة، التي اكتسحت برنامج المواهب الشهير ذا فويس: أحلى صوت”.

وكانت الهيئة، قبل يومين، قد نشرت إعلانا تشويقيا عن الحفلة، على حسابها على موقع “تويتر”، من دون ذكر اسم الفنانة. وغردت قائلة “بنات عرفتوها؟ اللي راح تيجي صح، تسوي ريتويت، ممكن تفوز بتذكرتين”.

وتقام الحفلة يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول، في العاصمة السعودية الرياض، بمركز الملك فهد الثقافي، وحددت الهيئة العمر الأدنى للحضور وهو 15 عاما.

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