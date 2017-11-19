يسرا تطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة on November 19, 2017

أعلنت الفنانة يسرا عن دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغبتها في ترشيحه لفترة ثانية من الرئاسة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2108، وقامت بالتوقيع على استمارة “كلنا معاك من أجل مصر”.



وأكد المنسق لحملة “كلنا معاك من أجل مصر”، أحمد حلمي، في تصريحات صحافية أن الاستمارات التي تستعملها الحملة لها ترقيم وتسلسل معروف ولا يتم تصويرها أو نسخها مثل أي حملات غير رسمية، وإنما لكل مواطن استمارة وحيدة تحمل رقم مسلسل من الجهة اليسرى في الاستمارة، ولا توجد استمارتان تحملان نفس الرقم، موضحا “أن الاستمارة عبارة عن طلب موجه من أفراد الشعب جاء نصه كالتالي: “أنا الموقّع أدناه بكامل إرادتي، وبصفتي عضو الجمعية العمومية للشعب المصري، ألتمس من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لفترة رئاسية أخرى”.

يُذكر أن هناك الكثير من التيارات التي تدعم هذا المطلب، ولكن حملة “كلنا معاك من أجل مصر”، هي الحملة الأكثر تنظيمًا لدعم الرئيس السيسي وترشيح نفسه لفترة أخرى لحكم مصر.

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