وفاة أعظم عازف للجيتار”مالكولم يونغ” Malcolm Young بعد معاناة من الخرف on November 19, 2017

وفاة مالكولم يونغ Malcolm Young عازف الجيتار ومؤسس فرقة الروك الإسترالية إيه سي/دي سي في عام 1973، عن عمر ناهز 64 عاما، ، وعبر عمالقة الموسيقى لوسائل الاعلام عن صدمتهم بوفاة مالكولم وعن التأثير الدائم الذي سيتركه رحيل مالكولم يونغ مؤسس فرقة AC/DC.

وولد مالكولم ميتشل يونغ في 6 يناير 1953 في مدينة غلاسكو في أسكتلندا لوالديه وليام ومارغريت يونغ، قبل انتقال العائلة للعيش في سيدني عام 1963، وهو في عمر العاشرة.

وأعلنت عائلته في بيان عن وفاته:” نخطركم بأعمق الحزن بوفاة مالكولم، الزوج العزيز والوالد والجد والشقيق. وتوفي مالكولم طبيعيا على سريره بعد معاناة من الخرف لعدة سنوات.

وكان آخر أداء لعازف الجيتار مالكولم مع فرقة إيه سي/دي سي في عام 2014 بالمشاركة في ألبوم “روك أو التمثال” والذي حقق 180 مليون دولار وكانت ثالث أعلى جولة بيع في عام 2015، وهو العام الذي شخصت اصابته بالخرف.

وأطلق مالكولم يونغ وشقيقه انجوس أغانيهما الشهيرة والناجحة على خشبة المسرح تشمل”الطريق السريع إلى الجحيم” في عام 1979، والعودة إلى الأسود، وأنت تهزني كل ليلة طويلة من عام 1980.

مالكولم يونغ” Malcolm Young أحد أعظم عازفي الجيتار

في عام 2011، أنضم ( مالكولم يونغ) إلى جانب تشاك بيري وكيث ريتشاردز وجيمي هندريكس من بين أعظم 50 عازفي الجيتار في مجلة جيتار بلاير.

الأخوان الشباب مالكولم يونغ وانجوس كانوا قد أستلهموا في اختيار اسم فرقتهم AC/DC من الجزء الخلفي لآلة الخياط المملوكة لشقيقتهم.

وقال مغني الروك البريطاني في تغريدة على التويتر:” من المؤسف أن نعلم بوفاة صديق آخر. سنفتقده للأسف، يبارك الله له.

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