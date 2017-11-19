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هيفاء وهبي تعتذر عن تسلم جائزة “باما” لأسباب مجهولة

on November 19, 2017 0 Comment
هيفاء وهبي تعتذر عن تسلم جائزة باما لأسباب مجهولة

اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حضور حفل توزيع جوائز Big Apple Music Awards “باما”.

هيفاء وهبي، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اعتذر لعدم تمكني من حضور حفل توزيع جوائز الباما وأشكر الجميع على هذه الجائزة.. لا أنسى محبيني والصحافة لدعمهم المستمر لي”.

ولم تكشف هيفاء وهبي، عن سبب اعتذارها عن تسلم الجائزة واكتفت بالاعتذار فقط، علمًا بأن هيفاء وهبي اختارت يوم توزيع الجائزة للاعتذار عنها ولم تعتذر قبلها وكان من المقرر أن تتسلمها أمس الجمعة في مدينة هامبورج بألمانيا.

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