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نيكول سابا وتيم حسن يبدأن تصوير “الهيبة 2” في يناير القادم

on November 19, 2017 0 Comment
نيكول سابا وتيم حسن يبدأن تصوير الهيبة 2 في يناير القادم

يبدأ تيم حسن ونيكول سابا تصوير أول مشاهدهما في أحداث الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” في يناير القادم، وتقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2018.

وتم الاستقرار على بدء تصوير مشاهد المسلسل في يناير القادم، بعد تأجيل عملية التصوير،نظرا لانشغال تيم الحسن طوال الفترة الماضية في تصوير مشاهده في مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” ظهور نيكول سابا في إطلالة جديدة ومختلفة بالنسبة لها.

“عائلة الحاج نعمان”،تأليف الكاتب مجدى صابر،وإخراج أحمد شفيق،وإنتاج صادق الصباح،وبطولة تيّم الحسن، يسرا اللوزي،أحمد بدير،صلاح عبد الله،سهر الصايغ، هبة مجدى، حازم سمير، صفاء الطوخي، محسن منصور، فاطمة الناصر، لقاء سويدان، ميرنا نور الدين، منال سلامة، سماح السعيد، ومجموعة من الشباب منهم ياسين أحمد السقا ورابى عمر سعد.

ويلقي المسلسل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية المهمة من بينها صراع الأجيال “الآباء والأبناء والأحفاد” وخاصة حول المال،وأهمية ترابط أفراد الأسرة وتعميق الانتماء.

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