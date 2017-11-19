ندى بسيوني تؤكد أن شخصيتها في “رمل الذاكرة” مفاجأة للجمهور on November 19, 2017

أبدت الفنانة ندى بسيوني، سعادتها بوجودها ضمن أبطال مسلسل ” رمل الذاكرة” خاصة أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم من جميع أنحاء الوطن العربي خاصة أنه مسلسل مصري أردني فلسطيني لبناني سوري يشارك فيه مجموعة مميزة من ألمع نجوم الوطن العربي.

وأعلنت ندى، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنها تقدم خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية مميزة إذ أنها من نوعية الأدوار التي تفضلها مؤكدة أن شخصيتها بالمسلسل من أفضل الأدوار بالنسبة لها وسكون تكون بمثابة مفاجأة للجمهور حين عرض المسلسل عبر شاشات القنوات الفضائية .

يشار إلي أن مسلسل “رمل الذاكرة” ينتمي إلى نوعية الأعمال الوطنية ويتناول حقبة الخمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، بما فيها من أحداث تخص الوطن العربي من خلال عائلة مصرية تبحث عن ميراثها في الأردن، وتحدث الكثير من المواقف بين أفراد العائلة، ويشارك في العمل مجموعة كبيرة من النجوم من مصر والأردن وسورية ولبنان.

ويشارك في بطولة العمل، باسل خياط وندى بسيوني وكمال أبو رية وأحمد عزمي وهبة السيسي ونيرمين ماهر ومراد فكرى وأحمد صيام، ومن الأردن عاكف نجم وجميل براهمة وأمل دباس وأحمد العمرى، ومن إخراج عايد علقم.

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