نانسي عجرم تودع عز الدين علية بكلمات مؤثرة on November 19, 2017

ودّعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم المصمم التونسي العالمي عز الدين علية الذي كانت تجمعها به صداقة متينة بكلمات مؤثرة جداً.

نانسي عجرم التي تألّقت في أكثر من مناسبة وإطلالة بتصماميم عز الدين علية، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” فيديو يجمعها به وفي تعليقها عليه كتبت: “وداعاً لفنان إستثنائي، سنشتاق إليك كثيراً، شكراً على طيبتك ومحبّتك، كان لي الشرف والسعادة بمعرفتك. العالم خسر مبدعاً ومرجعاً في عالم الموضة وأنا خسرت صديقاً أحترمه جداً.. لا كلام يعبّر عن الحزن الذي أشعر به”.

وتجدر الإشارة إلى أن المصمم التونسي العالمي عز الدين علية توفي يوم السبت 18 كانون الثاني/نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

التعليقات