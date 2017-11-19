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“ميشال فاضل يتألّق في مدينة “الملك عبدالله الإقتصادية

on November 19, 2017 0 Comment
ميشال فاضل يتألّق في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية

في أمسيتين متتاليتين نفذت تذاكرهما بالكامل وتهافت الجمهور عليهما، وبدعم من هيئة الترفيه أحيا المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل حفلتين غنائيتين في المملكة العربية السعودية مساء 16 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وغصّت مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بمحبّي ميشال فاضل الذين حضروا من كل أنحاء المملكة والبلدان المجاورة لملاقاته في هاتين الأمسيتين اللتين عمدت الجهات المنظمة على تزويدهما بمقاعد إضافية ليتسنّى للجميع حضورها.

قدّم ميشال فاضل خلال الحفلتين أجمل المقطوعات الموسيقية التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت وفي مبادرة فريدة منه أطلق للمرّة الأولى مقطوعة حملة عنوان Cancer Fighters وضع موسيقاها بعد مشاهدته معاناة أحد الأشخاص الذين يحاربون السرطان متأثراً بحالته وحالة كثر غيره.

من جهته عبّر ميشال فاضل عن سعادته البالغة بكونه أوّل فنان في لبنان يحيي حفلات في المملكة العربية السعودية، كما وأبدى عن إعتزازه بالتفاعل الذي قوبل به في الحفلتين اللتين ستشكلان نقطة تحوّل مميّزة في مسيرته الفنية.

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