مهند التركي يوقع اتفاق حملة إعلانية مقابل 2 مليون دولار on November 19, 2017

اختارت إحدى شركات المشروبات الغازية العالمية، النجم التركي كيفانغ تاتليتوغ الشهير بمهند ليكون وجهًا إعلانيًا لها، ووصفت الصحف التركية اتفاق مهند مع هذه الشركة بصفقة الحظ، حيث من المقرر أن يتقاضى النجم الوسيم عن هذه الحملة الإعلانية 2 مليون دولار أي ما يعادل 7 مليون و750 ألف ليرة تركية، وهو المبلغ الضخم الذي نجح كيفانغ في الاتفاق عليه نظرًا للجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في تركيا والدول العربية.

ومن ناحية أخرى، يواصل كيفانجغ تاتليتوغ تصوير فيلمه الجديد “هيا يا ابني”، الذي يشارك في بطولته أمام الممثلة التركية بشرى ديفيلي، وفيه يجسد دور أب لطفل يعاني من مرض التوحد.

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