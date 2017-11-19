ملحم زين لن يشارك في برنامج لاكتشاف الهواة on November 19, 2017

كشفت مصادر مقربة من الفنان اللبناني ملحم زين، لـ ” العرب اليوم “، أن كل ما أثير في الفترة الأخيرة عن إمكانية مشاركته في برنامج لاكتشاف الهواة على مستوى عضوية لجنة التحكيم غير صحيح ومفبرك، مشيرة إلى أن الفكرة في حال طرحت على النجم الشاب من الممكن أن يدقق في مضمونها قبل القبول بها, لكن في الوقت الراهن ليس هناك أي اتفاقيات جدية ورسمية مع أي قناة تلفزيونية لغوض غمار تلك التجربة، التي أساسًا هو انطلق من خلالها، والمقصود مشاركته في الماضي في برنامج “سوبر ستار”، الذي عرض في ذلك الوقت عبر تلفزيون “المستقبل” .

ووفقًا للمصادر، فإن الفنان سعيد بالأصداء الإيجابية الذي حققها ألبومه الغنائي الأخير، وخصوصًا أغنية “ضلي ضحكي” التي لاقت الرواج الكبير، إلى جانب العديد من الأعمال المميزة وبعضها حمل بصمات الفنان الراحل ملحم بركات والفنان العراقي كاظم الساهر, موضحة أن زين من الممكن أن يكرر في المرحلة المقبلة التعاون مع المخرج سعيد الماروق في فيديو كليب جديد، مؤكدة أن ثمة مفاوضات جارية مع ملحم للتعاون معه في مقدمة غنائية خاصة بأحد المسلسلات السورية، وهو سبق أن خاض تلك التجربة من قبل .

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