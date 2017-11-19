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مصير غادة عبد الرازق في “ضد مجهول” بعد رفض الفنانين مشاركتها

on November 19, 2017 0 Comment
مصير غادة عبد الرازق في ضد مجهول بعد رفض الفنانين مشاركتها

تعد مرحلة ترشيح نجوم العمل من أهم وأصعب الخطوات؛ التي تقابل البطل والمخرج وشركة الإنتاج، وهل سيتم الاعتماد على أسماء نجوم كبار ولهم جمهورهم أم وجوه شابة جديدة؟ وتشهد الساحة الفنية في الوقت الحالي استعدادا من قبل الفنانين للتحضير لموسم رمضان المقبل، وكشفت شركات الإنتاج عن العقود التي تم إبرامها بشكل رسمي مع النجوم. وتأتي الفنانة غادة عبد الرازق من أوائل النجوم الذين تعاقدوا على بطولات رمضان 2018، إذ تخوض السباق بمسلسل “ضد مجهول” الذي تواجه فيه عددًا من المشاكل في الوقت الحالي، وذلك بعد اعتذار عدد من الفنانين عن المشاركة، وهذه ليست المرة الأولى التي تعانى منها غادة عبد الرازق من تلك الأزمة التي تلاحقها كل عام.

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