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محمد نور يتعاقد على مسلسل الأطفال “كلام كبار”

on November 19, 2017 0 Comment
محمد نور يتعاقد على مسلسل الأطفال كلام كبار

تعاقد الفنان محمد نور مع شركة ” فيلمي” في باكورة أعمالها الإنتاجية علي مسلسل أطفال يحمل اسم “كلام كبار” ليخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2018، حيث يستعد لتصوير العمل خلال أيام في أماكن متفرقة في القاهرة، منها مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر تصوير أجزاء منه خارج مصر.

“كلام كبار”، اجتماعي كوميدي تشويقي، يدور حول ستة أطفال وهم أبطال رئيسية في العمل تحدث بينهم مفارقات كوميدية مع أبطال العمل، من تأليف: أحمد أنور ومحمود جاميكا وإخراج ملاك بشاي.

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