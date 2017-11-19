محمد فراج يستعد لدراما جديدة وسعيد بنجاح “الحصان الأسود” on November 19, 2017

كشفت الفنان محمد فراج أنه يعكف خلال الفترة الحالية على قراءة بعض المسلسلات الدرامية المعروضة علية ليختار أي منهم سوف يخوض به السباق الرمضاني المقبل، مؤكدا أنه مرحلة الاختيار بين السيناريوهات الدرامية المعروضة علية تعد أصعب شيء بالنسبة له في العمل الفني. وأعلن فراج أنه سعيدة جدا بالنجاح الكبير الذي حققه كلا من مسلسل “هذا المساء” ومسلسل “الحصان الأسود”، بخاصة بعد حصوله مؤخرا على جائزة أحسن ممثل من مهرجان الشاشة الفضية في دورته الأولى.

وعن عرض الأعمال خلال السباق الرمضاني يعرضها للظلم أفاد قائلا في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”: “أنه لا يرى ذلك تماما، بالعكس جميع الأعمال في رمضان الجيد منها أو الأقل جودة تحظى بنسبة مشاهدة جيدة، بخاصة أن الجمهور واعٍ جيدا ويعرف العمل الجيد من السيء وماذا يريد أن يشاهد، مشيرا إلى أنه في النهاية العمل الجيد يفرض نفسه في أي توقيت لعرضه، ونفس الشيء العمل السيء حتى إذ تم عرضه منفردا لن يلقى قبولا لدى المشاهدين”.

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