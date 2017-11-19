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فيدرا تعلن أنّ دور بسنت في “بين عالمين” مليء بالتفاصيل on November 19, 2017

كشفت الفنانة فيدرا، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على مسلسل “بين عالمين” الذي تم عرضه على إحدى القنوات الفضائية، مشيرة إلى أنّها تجسّد في المسلسل شخصية مصمّمة أزياء تدعى “بسنت” وهي زوجة “وزير الإسكان السابق والذي يجسده هشام سليم، نادر، وتخونه مع موظف لديه في الشركة، ويكتشف التعليقات Share this on WhatsApp

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