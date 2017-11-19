فلة الجزائرية تؤكّد أنّها لا تستغل صحتها لاستعطاف الآخرين on November 19, 2017

نفت الفنانة فلة الجزائرية، أن تكون قد تعمّدت استعطاف الناس من خلال الصورة التي نشرتها على موقع ”إنستغرام”، وتظهر فيها تضع ”الجبس” على قدمها، مشيرة إلى أن التعليقات التي جرى عبرها الاستهزاء من وضعها الصحي، دفعتها إلى إلغاء تلك اللقطة.

وأضافت فلة الجزائرية، في مقابلة مع “العرب اليوم”، أنّه “من المعيب أن يقوم البعض بكل تلك من شخص تعرّض بالفعل إلى حادث، وأصيب بصحته، ولست من النوع الذي يستغل تلك الحالات الصحية من أجل استعطاف الآخرين على الإطلاق، بالعكس أن أتواصل مع الناس بالفن و الصوت و الغناء ولن أتسوّل عطفًا من أيّ أحد”، مؤكّدة أنها في الأشهر الماضية انتقدت حالة إنتاجية معينة.

وهدّدت فلة بالابتعاد عن الفن، مضيفة “بعد التفكير قررت أن أغني حتى لا أنفذ مخططات ورغبات بعض الجهات التي ربما تريد من يغني من ”خصره” و ليس حنجرته”، موضحة أنّ ثمة أغنيات جديدة سترى النور بصوتها قريباً، وأنّ الأرشيف الفني العربي الذي تنتمي إلى عالمه كفيل في توطيد وجودها في الساحة الفنية العربية إلى أجل غير مسمى.

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