عرض مسلسل “جبل الحلال” على قناة نايل دراما on November 19, 2017

تعرض قناة نايل دراما، يومياً في الحادية عشر مساءً، مسلسل “جبل الحلال” بطولة النجم الكبير محمود عبد العزيز، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله ويعاد في الخامسة عصرا. وتدور أحداث المسلسل عن رجل من قرية الكوامل في محافظة سوهاج يدعى (منصور أبو هيبة/محمود عبدالعزيز)، وهو أحد أهم رجال الأعمال في مصر، كما أن له علاقات مع المافيا الأوروبية، يتاجر في المخدرات، والسلاح، والآثار، متزوج من ابنة عمه (غنيمة/وفاء عامر)، يحبها بشدة، وله منها ثلاث بنات، ألد أعدائه هو (كين أو جدعون/طارق لطفى)، وهو من غجر (مصر) الذين كانوا يقطنون الصعيد، جد (أبو هيبة) طردهم من قرية (الكوامل) خوفا على أصل عائلته من الغجر، ويتعرض (أبو هيبة) لمحاولة اغتيال توشك أن تودى بحياته، يخرج منها عازما على تغيير الطريقة التي كان يعيش بها.

“جبل الحلال” بطولة طارق لطفي، وفاء عامر، مي سليم، نرمين الفقي، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج عادل أديب.

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