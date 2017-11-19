عاصي الحلاني يوجّه رسالة محبة إلى سعد الحريري on November 19, 2017

أعرب الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته الشديدة بسلامة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وأسرته ووصولهم فرنسا بسلام، وشارك جمهوره والشعب اللبناني بأكمله فرحته بعودة الحريري للبنان أخر الأسبوع الجاري من خلال غنائه له بعض من كلمات أغنية بيروت الوطنية بـ”الرئيس المحب نحن بانتظارك”، وذلك من خلال صورة عبر حسابه الشخصي له على موقع الصور الشهير “إنستغرام”.

وتقول الأغنية ”من العالي ندهتك بيروت، انا منك وانت مني، مهما شتقتيلي بيروت، شدي على الجرح وغني مشواري ما نهيتو بعد، مهما غبت بيبقى الوعد، الوعد المني ابني سعد، يكمل مشواري عني.. هيدا الكلام طالع من القلب، وان شاء الله بيوصل لقلبك.. ناطرينك كرمالنا وكرمال لبنانك والخلف ما ميت ..نحنا بانتظارك” .



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن إن سعد الحريري، الذي استقال من رئاسة الوزراء هذا الشهر أثناء وجوده بالسعودية، أبلغه في اتصال هاتفي بأنه سيكون في لبنان يوم الأربعاء للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال، علمًا أنه وصل إلى باريس، السبت، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أمل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الناجمة عن استقالته المفاجئة بحسب مصادر متطابقة.

ووصل الموكب المؤلف من سبع سيارات في الساعة 06,00 بتوقيت غرينتش إلى مطار لوبورجيه بالقرب من باريس، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة “فرانس برس”، وقال مصدر ملاحي إن طائرة رئيس الحكومة المستقيل التي أتت من الرياض حطت عند الساعة 07,00

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