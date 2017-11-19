سمير غانم يعود إلى القاهرة بعد نجاح مسرحيته في جدة والرياض on November 19, 2017

يعود الفنان الكبير سمير غانم إلى القاهرة اليوم، قادماً من جدة بعد نجاح عروض مسرحيته “سيبونى أغني”، بجدة والرياض، بمشاركة المطرب شعبان عبد الرحيم والفنان طلعت زكريا.

وحققت المسرحية نجاحاً لافتاً خلال أيام عرضها، وسط إقبال كبير من الجمهور السعودية، واهتمام لافت من جانب الصحف ووسائل الإعلام السعودية بتواجد الفنان سمير غانم.

ويدور العرض المسرحى فى إطار كوميدى يسخر من برامج اكتشاف المواهب الغنائية، ويجسد سمير غانم ضمن المسرحية شخصية رئيس لجنة تحكيم، والمسرحية تأليف أحمد الإبيارى، وإخراج عبد الغني زكي .

يذكر أن سمير غانم قدم للمسرح العربي عددا كبيرا من المسرحيات، سواء من خلال مشاركته مع فرقة “ثلاثى أضواء المسرح” أو بمفرده، ومن أبرز أعماله المسرحية (بهلول فى إسطنبول، ودورى مى فاصوليا، وجحا يحكم المدينة، وأخويا هايص وأنا لايص، والمتزوجون، وأنا ومراتى ومونيكا).

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