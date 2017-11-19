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سارة بولسون تتفاوض للانضمام إلى فريق عمل “ذا جولدفينش” on November 19, 2017

تتفاوض الممثلة الأميركية سارة بولسون للانضمام إلى فريق عمل فيلم “ذا جولدفينش” الذي يخرجه جون كرولي. وأفاد موقع مجلة “فارايتي” بأن العمل الفني يقوم ببطولته أنسيل إلجورت وأنيورين بارنارد. الفيلم تدور أحداثه حول البطل “تيودور ديكر” الذي ينجو من تفجير إرهابي يروح ضحيته والدته ثم يعيش مع والده في لاس فيجاس ويتورط في جرائم تزوير. العمل الفني مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة دونا تارت والتي نالت عنها جائزة بوليتزر الأميركية. التعليقات Share this on WhatsApp

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