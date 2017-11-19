رحاب عمر تكشف تدربها على غناء الأطلال قبل وصولها للجمهور on November 19, 2017

كشفت المطربة الشابة رحاب عمر، أنها سعدت كثيرًا باستقبال الجمهور لها أثناء حفلها في مهرجان الموسيقى العربية ال26 موضحة أنها استطاعت أن تنال تصفيق الجمهور الحار بعد غنائها لروائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وذكرت المطربة رحاب، أن قصيدة الأطلال تدربت عليها كثيرا قبل غنائها على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا مؤكدة أن ما يميز هذه القصيدة أن الموسيقار الكبير رياض السنباطي استطاع أن يقوم بتلحين هذه القصيدة على كل السلم الموسيقى وبالتالي كل مطرب يريد غناء الأطلال عليه أن يتدرب على النفس وعلى المقامات الموسيقية المتنوعة التي أحتواها هذا اللحن العظيم، موضحة أن القصيدة هي الاختبار الحقيقي للمطرب لذلك أشارت إلى أنها تعشق غناء القصائد لأنها تبرز جماليات صوتها وعن تأثرها على خشبة المسرح أثناء الغناء أوضحت أنه من الضروري أن يشعر المطرب بالكلمات واللحن حتى يلمس أداؤه قلوب المستمعين وبالتالي التأثر الذي وضح على ملامحها جزء من إحساسها بالألحان التي تغنت بها مشيرة إلى أن الإحساس الصادق هو الذي جعل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يتربع على عرش الشعوب العربية حتى الآن.

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