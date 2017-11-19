راغب علامة يحيي حفلة رأس السنة في لندن on November 19, 2017

يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفلة غنائية في 31 ديسمبر / كانون الأول، في لندن، على هامش الاحتفالات برأس السنة الميلادية، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. ويقدم علامة خلال الحفلة باقة من أغانيه التي تلقى تفاعلاً من كل محبيه، مثل “أنا إسمي حبيبك”، “حبيب ضحكاتي”، “طب ليه”، وغيرها من الأغاني.

وروج علامة للحفلة من خلال نشره صورة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور “إنستغرام”. ويذكر أن راغب علامة طرح، أخيرًا، أحدث أغانيه “تركني لحالي”، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

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