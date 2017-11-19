ورد الآن
الرئيسية » فن » راغب علامة يحيي حفلة رأس السنة في لندن

راغب علامة يحيي حفلة رأس السنة في لندن

on November 19, 2017 0 Comment
راغب علامة يحيي حفلة رأس السنة في لندن

يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفلة غنائية في 31 ديسمبر / كانون الأول، في لندن، على هامش الاحتفالات برأس السنة الميلادية، ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. ويقدم علامة خلال الحفلة باقة من أغانيه التي تلقى تفاعلاً من كل محبيه، مثل “أنا إسمي حبيبك”، “حبيب ضحكاتي”، “طب ليه”، وغيرها من الأغاني.

وروج علامة للحفلة من خلال نشره صورة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور “إنستغرام”. ويذكر أن راغب علامة طرح، أخيرًا، أحدث أغانيه “تركني لحالي”، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com