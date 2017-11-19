دانا حمدان سعيدة بنجاح “الطوفان” وشخصيتها بالعمل on November 19, 2017

كشفت الفنانة دانا حمدان، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “الطوفان”، الذي يتم عرضه حاليًا عبر مجموعة قنوات dmc، مشيرة إلى أنها سعيدة بوجودها وسط هذه الكوكبة الكبيرة من النجوم، لا سيما أنها استمتعت جدًا بالعمل معهم داخل موقع التصوير، مؤكدة أن ردود الفعل التي تلقتها عن شخصيتها بالمسلسل أكثر من رائعة، خاصة أن المسلسل مُحقق نجاح غير متوقع عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأعلنت دانا في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنها تفضل وحريصة بشكل كبير على الاختلاف وعدم التكرار في الأدوار التي تقدمها، لا سيما أن دورها في مسلسل “العراف” للزعيم عادل إمام كان مختلفًا عن دورها في “شطرنج ” بطولة نضال الشافعي، ومختلف عن دورها في “اختيار إجباري” بطولة أحمد زاهر وخالد سليم وكريم فهمي، وعن شخصيتها في “الحصان الأسود” بطولة أحمد السقا، وعن “ريح المدام”، فكل من هذه الشخصيات مختلفة تمامًا عن الأخرى ولا يوجد وجه للتشابه بينهم.

وأكدت دانا، أنها تبحث عن الدور المختلف الذي يضيف لها بصرف النظر عن حجمه أو كونها ضيف شرف أو غير ذلك من الأمور الهامشية وغير المهمة بالنسبة لها، خاصة أن المهم والأساسي بالنسبة لها هو الدور الذي يكون علامة في مشوارها الفني.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة دانا حمدان كلًا من مسلسل “الحصان الأسود”بطولة أحمد السقا و”ريح المدام” بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي ومي عمر، الذين تم عرضهما خلال السباق الرمضاني الماضي عبر شاشات القنوات الفضائية .

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