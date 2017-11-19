حمادة هلال يبدأ تصوير “قانون عمر” منتصف يناير القادم on November 19, 2017

يواصل النجم حمادة هلال التحضير لبدء تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “قانون عمر” في منتصف يناير القادم، والذي يخوض سباق دراما رمضان 2018.

تدور أحداث مسلسل “قانون عمر” في إطار اجتماعي تشويقي،كما تتضمن أحداثه الجانب الرومانسي،ويركز العمل على تقديم الطبقة الاجتماعية المتوسطة بشكل إيجابي من خلال تناول رحلة صعود مهندس ميكانيكي شريف يتورط في جريمة.

المسلسل تأليف فداء الشندويلى،وإخراج أحمد شفيق،ويعقد المنتج صادق الصباح جلسات عمل حاليا للاستقرار على الترشيحات الخاصة بأبطال العمل والاتفاق على التفاصيل المبدئية للمسلسل والتحضيرات الخاصة بالتصوير.

ويعتبر مسلسل “قانون عمر” التعاون الثانى على التوالى بين المنتج صادق الصباح وحمادة هلال،بعد أن قدما سويا مسلسل “طاقة القدر” والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا،وتم عرضه في شهر رمضان الماضي،وشارك فى بطولته يسرا اللوزى، إدوارد، مصطفى أبو سريع، حجاج عبدالعظيم وآخرون، تأليف، أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد مصطفى.

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