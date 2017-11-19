حبس صاحب إشاعة توقيف عمرو يوسف وكندة علوش on November 19, 2017

أمرت نيابة أسيوط بحبس متهم بانتحال صفات شخصيات عامة وقيادات بالدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتورطه في جرائم نصب على المواطنين وترويج إشاعات، وتبين أن ذات الشخص سبق اتهامه في ترويج إشاعة القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من إلقاء القبض على “طارق.ي.ال”، 28 سنة ، مطلوب توقيفه وإحضاره من قبل النيابة العامة لاتهامه بالنصب على المواطنين والحصول على أموال، نظير مزاعم بتوفير فرص عمل لهم، منتحلًا صفة ضباط شرطة وشخصيات عامة وقيادات بوزارة الداخلية من بينهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق ومدير أمن أسيوط الأسبق.

وأوضح إخطار أمني من مديرية أمن أسيوط أن المتهم اتصل بضباط في قسم ثانى أسيوط، محل إقامته، مدعيًا بأنه ضابط شرطة بالقاهرة للاستعلام عن اسم أحد الأشخاص إن كان مطلوبًا لمديرية أمن أسيوط أم لا، وكرر ذلك الأمر أكثر من مرة، وحاول التأكيد على أن الاسم المسؤول عنه مضبوط بأحد الأقسام بالقاهرة، واتضح أنه يستعلم عن اسمه، ويفعل ذلك حتى تكف الشرطة عن ملاحقته أمنيًا، لأنه متهم وآخرون بالنصب في عدة وقائع.

وشملت وقائع الاتهام المنسوبة لـ”النصاب” محضرا إداريا قسم ثاني أسيوط لسنة 2017م، وواقعة المحضر جنح مركز منية النصر بالدقهلية لسنة 2017، وواقعة المحضر إداري مركز شبراخيت/ البحيرة لسنة 2017، وواقعة المحضر إداري مركز شبراخيت البحيرة لسنة 2017، وواقعة المحضر جنح قسم مطروح لسنة 2017، وواقعة المحضر إداري قسم ثاني أسيوط لسنة 2017. وبتتبع المتهم وتوقيفه أرشد عن الهواتف المحمولة والمكالمات التي سجلها في جميع عمليات النصب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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