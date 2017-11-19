جلسات مكثفة للاستقرار على كافة التحضيرات الخاصة بتصوير”سك على أخواتك” on November 19, 2017

يعقد المنتج صادق الصباح،جلسات عمل مكثفة مع المخرج وائل إحسان،للاستقرار على كافة التحضيرات الخاصة بمسلسل “سك على أخواتك”، وحسم أسماء فريق العمل بالكامل، تمهيدا لبدء عملية التصوير في ديسمبر المقبل.

وكان المنتج صادق الصباح قد تعاقد مع كل من الفنانين علي ربيع وصبرى فواز وكريم عفيفي،للمشاركة في مسلسل “سك على أخواتك” المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل “سك على إخواتك” من إخراج وائل إحسان، وﺗﺄﻟﻴف كريم فهمي، وسيناريو وحوار إياد شهاب،وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي،ويشهد العمل ظهور الفنان علي ربيع في إطلاله جديدة ومختلفة،منذ آخر مشاركاته الفنية في فيلم “خير وبركة” مع محمد عبدالرحمن، وتارا عماد،ومي سليم،ومحمد ثروت،وهيفاء وهبي،ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز،وفكرة علي ربيع،وسيناريو جورج عزمي.

مسلسل “سك على خواتك”من إخراج وائل إحسان،وتأليف كريم فهمي، وسيناريو وحوار إياد شهاب.

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